Son dakika haber | Menteşe'de 2 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Menteşe'de 2 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti

18.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:05
Son dakika haber | Menteşe'de 2 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 aylık Toprak Arel Tahta isimli bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 aylık Toprak Arel Tahta isimli bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Orta Mahalle Hisar Sokakta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aylık Toprak Arel Tahta' nın annesi sabah uyandığında çocuğunun yüzünün mosmor olduğunu gördü. Aile, çocuğu hemen hastaneye götürdü. Hastanede minik bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 2 aylık bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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