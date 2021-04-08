Son dakika haber... Menteşe Belediyesi esnafa kira desteğini 2 ay daha uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Menteşe Belediyesi esnafa kira desteğini 2 ay daha uzattı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Menteşe Belediyesi esnafa kira desteğini 2 ay daha uzattı

Son dakika haberleri: Menteşe Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, iş yeri Belediyeye ait esnafa kira desteğini 2 ay daha uzattı.

Menteşe Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, iş yeri Belediyeye ait esnafa kira desteğini 2 ay daha uzattı.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı açıklamada, salgın sürecinin devam ettiğini, yaşanan süreçte kiracıları olan iş yerlerine yönelik kira indirimini nisan ve mayıs ayını da dahil ederek 2 ay daha uzattıklarını söyledi.

Gümüş, kira indirimi kararını Meclis toplantısında oy birliği ile aldıklarını belirterek, "Pandeminin üzerinden 1 yıl geçti. Süreç devam ediyor. Bu süreçte hepimiz sadece sağlık yönünden değil, ekonomik olarak da zor günler geçiriyoruz. Belediye Meclisi olarak oy birliği ile aldığımız karar doğrultusunda kiracılarımıza destek olmaya karar verdik." dedi.

Şu an için 136 kiracılarına yüzde 50, 203 kiracılarına yüzde 25 kira indirimi uygulamaya devam edeceklerini anlatan Gümüş, iş yeri kapalı olan 3 kiracıdan ise bu süre zarfında kira almayacaklarını dile getirdi.

Gümüş, Belediye olarak esnafın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Haydar Akar Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Hazal Kaya Ajda Pekkan Demet Özdemir Berrak Tüzünataç
Spor Diego Ümit Öztürk Yılmaz Vural Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Menteşe Belediyesi esnafa kira desteğini 2 ay daha uzattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:12:46. #1.14#
title