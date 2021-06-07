Son dakika haber: MentalUP'tan çocuklar için egzersiz programı

Gelen son dakika haberine göre Türk Telekom, eğitimde ilkleri ortaya koyan dijital çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Telekom, eğitimde ilkleri ortaya koyan dijital çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu, Türkiye'nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'a fitness özelliği eklendi.

4 ila 13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren eğitim platformu MentalUP, egzersiz programıyla artık çocukların gün içinde spor yapmalarını da sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, Türk Telekom'un PİLOT programıyla desteklediği ve daha sonra da TT Ventures ile ortak olduğu MentalUP'ın, ilkleri ortaya koyan çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Uzaktan eğitim sürecinde ailelerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tercihi olan MentalUP, evde kalan çocukların gün içinde spor yaparak bedensel sağlıklarını korumalarına yardımcı olmak için 'fitness' özelliğini hayata geçirdi. MentalUP, bu sayede dünyada hem zihinsel hem de fiziksel egzersizleri bir arada sunan ilk uygulama oldu." ifadelerini kullandı.

5 kategoride 210 egzersiz

Verilen bilgiye göre, MentalUP Fitness, çocuklara denge, güç, esneklik, kardiyo ve dayanıklılık kategorilerinde 210 adet fiziksel egzersiz sunuyor. Çocuk gelişiminde uzman, spor akademisi eğitmenleri tarafından her çocuğun yaşına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen egzersizlerden bir günlük çalışma planı hazırlanıyor. Günlük 7 dakika süren egzersiz programının yanı sıra çocuklar kendi "kişiselleştirilmiş antreman programını" da oluşturabiliyor.

Hiçbir reklam içeriği barındırmayan, pedagog onaylı Türkiye'nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'ın kullanıcı sayısı 100'den fazla ülkede 10 milyonu aştı.

Akademisyenler ve uzman tasarımcılarla hazırlanan MentalUP'taki oyunlar, günlük 20 dakikalık egzersiz uygulaması sayesinde ekran bağımlılığı riskini azaltıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu