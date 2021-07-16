Son dakika haber | Menemenspor, Toni Correia Gomes'i transfer etti

Gelen son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 22 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Toni Correia Gomes'i transfer ettiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 22 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Toni Correia Gomes'i transfer ettiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız Liverpool alt yapısından yetişen Toni Correia Gomes ile anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz