Son dakika haber! Menemenspor, Omar Mohamed'i transfer etti
26.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:10
Son dakika haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Somalili Omar Mohamed'i kadrosuna dahil etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Somalili Omar Mohamed'i kadrosuna dahil etti.
Menemenspor, son olarak ABD'de Greenville Triumph takımında forma giyen 24 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Orta saha oyuncusu ülkesinin milli takımında da 2 kez forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz