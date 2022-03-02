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Son dakika haber... Menemenspor kazanamıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haber... Menemenspor kazanamıyor

Son dakika haberine göre Menemenspor, TFF 1. Lig'de son 13 maçında sadece 1 galibiyet aldı.

İZMİR (İHA) - Menemenspor, TFF 1. Lig'de son 13 maçında sadece 1 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, 27. hafta itibarıyla toplamda 6 galibiyetle Bursaspor'la beraber en az kazanan ikinci takım konumunda bulunuyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, mücadeleci futboluyla dikkat çekse de 3 puana ulaşmakta zorluk çekiyor. 11 beraberlikle ligin en fazla beraberlik alan takımı olan sarı-lacivertliler, galibiyet istatistiklerinde ise son sıralarda yer alıyor. İlk 27 hafta sonunda toplamda 6 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi, 3 galibiyetli Balıkesirspor'un ardından Bursaspor'la beraber ikinci sırada yer alıyor.

Son 13 maçta 1 galibiyet

Galibiyetlerinin 5'ini ligin ilk yarısında alan Menemenspor, ikinci yarıda oynadığı 8 maçta yalnızca Adanaspor karşısında galibiyete ulaştı. Sarı-lacivertliler, ligdeki son 13 maçında ise 9 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti.

Menemenspor'un ligde şu ana kadar galibiyet aldığı maçlar şu şekilde:

1. hafta: Menemenspor: 2 - BB Erzurumspor: 0

5. hafta: Menemenspor: 2 - Manisa FK: 0

9. hafta: Menemenspor: 3 - Samsunspor: 2

12. hafta: Menemenspor: 2 - Balıkesirspor: 1

13. hafta: Kocaelispor: 1 - Menemenspor: 2

23. hafta: Menemenspor: 2 - Adanaspor: 1 - İZMİR

Son dakika haber... Menemenspor kazanamıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Bursaspor, İzmir, Spor, Haberler

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