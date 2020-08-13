Son dakika haber... Menemenspor, İbrahim Alhassan Adamu'yu transfer etti
Son dakika haberleri... TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, en son Altay'da forma giyen İbrahim Alhassan Adamu'yu kadrosuna kattı.
13.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:35
TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, en son Altay'da forma giyen İbrahim Alhassan Adamu'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma imzalandığını bildirildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA