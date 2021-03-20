Son dakika haber: Menemenspor, 4 haftadır kazanamıyor
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Son dakika haber: Menemenspor, 4 haftadır kazanamıyor

20.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:00
Son dakika haber: Menemenspor, 4 haftadır kazanamıyor

Son dakika spor haberi... TFF 1. Lig'de diğer İzmir temsilcisi Altay'a 3-0 mağlup olan Menemenspor, galip gelemediği son 4 müsabakada 2 puan alabildi.

TFF 1. Lig'de diğer İzmir temsilcisi Altay'a 3-0 mağlup olan Menemenspor, galip gelemediği son 4 müsabakada 2 puan alabildi.

Haftayı 28 puanla kapatan Menemenspor, maç fazlasıyla düşme hattındaki Akhisarspor'un 3, 15. sıradaki Aydeniz Et Balıkesirspor'un 2 puan önünde averajla 14. durumda bulunuyor.

İzmir temsilcisi bu sezon 11. maçta gol sevinci yaşayamadı. Menemenspor'un ara transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'dan kadrosuna dahil ettiği kaleci Batuhan Ahmet Şen, Menemenspor formasıyla ve TFF 1. Lig'deki ilk maçına çıktı.

İzmir temsilcisi, lige verilecek aradan sonra 4 Nisan Pazar günü Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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