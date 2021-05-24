Son dakika haber! Memur-Sen'den Filistin için ambulans desteği
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Son dakika haber! Memur-Sen'den Filistin için ambulans desteği

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Sağlık

Son dakika haber: Memur-Sen'den Filistin için ambulans desteği Memur-Sen, Türk Kızılay'ın yürüttüğü 'Filistin Yaralı, Uzat Elini' kampanyasına ambulans desteğinde bulundu.

Memur-Sen'den Filistin için ambulans desteği

ANKARA - Memur-Sen, Türk Kızılay'ın yürüttüğü 'Filistin Yaralı, Uzat Elini' kampanyasına ambulans desteğinde bulundu.

Türk Kızılay, Filistin halkına yönelik insani yardım çalışmalarına hayırseverlerin destekleriyle devam ediyor. Bu kapsamda Memur-Sen, tam teşekküllü bir ambulansı Filistin halkına destek olmak için yürütülen kampanyaya bağışlarken, Türk Kızılay Genel Merkezinde bağış töreni düzenlendi.

Bağış töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Filistin'de yaşananları beşeri afet olarak tanımlayarak, "Hiçbir memleket evladı bu vatanda yaşayan hiçbir insan şimdiye kadar Filistin'in acısına bigane kalmadı. Hepimiz elimizden geldiği kadar dualarımızla fiili yaptığımız yardımlarla desteklerle Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik. Bu insani duruşumuzun bir gereğiydi. Bu çerçevede özellikle acil ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri ve sağlık yardımları noktasında Kızılayımızın hem Batı Şeria ve Kudüs de hem de Gazze'de yürütmüş olduğu çalışmalar var" dedi.

Memur-Sen'in çatışmaların başladığı ilk andan itibaren bu konuyla alakalı farkındalık oluşturduğunu söyleyen Başkan Kınık, "Olayın başından beri bizim irtibatlı olarak ellerinden gelen desteği vermeye gayret ettiler. Gerek yıkılan yapıların inşası gerekse acil sağlık hizmetleri noktasında bizim duyurmayı çalıştığımız mesajları çok yayın teşkilatlarıyla memleketimize ve dünyaya bu anlamda duyurdular. Bu süreçte de kendileri özellik en çok ihtiyaç duyulan transfer edilmesi tıbbi bakım hizmeti alabilecekleri en ileri reanimobil bir ambulansı Filistin'e sağlık teşkilatına bağışlama kararı aldılar. Biz de aracılık ederek Memur-Sen'in bu kıymetli acil sağlık desteğini çok hızlı bir şekilde Filistin'e ulaştıracağız" diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, "Memur-Sen ailesi olarak biz dünyanın neresinde bir mağdur neresinde bir mazlum varsa buna ilişkin duyarlılık ortaya koymayı insani bir sorumluluk bir yükümlülük olarak gördük. Bu boyutuyla da Filistin'de cereyan eden hadiselere de Türkiye kamuoyunun tepkisini gösterme anlamında 81 ilde aynı anda tepki vererek elimizden gelen tüm duyarlılığı ortaya koymaya çalıştık" şeklinde konuştuk.

Başkan Yalçın, ortaya çıkan duruma kayıtsız kalmamak gerektiğini kaydederek, "Konuyu genel başkanlarımızla değerlendirdik. Tüm üyelerimizi bu konuda duyarlı olmaya Türkiye'deki yardım kuruluşlarının Kızılayımızın bu anlamda oraya tamir etmeye yönelik çalışmalara katkı sunmanın yanında Memur-Sen olarak ne yapabiliriz konusunda yaptığımız istişarelerde tam teşekküllü bir ambulansı Filistin'e bu anlamda gönderme kararı aldık. Kızılayımızın o ambulansı oraya ulaştırmak için bugünden itibaren çalışmasına başlayacak. Mali yükümlülüğümüzü yerine getirmiş olacağız" açıklamalarında bulundu.

Son dakika haber! Memur-Sen'den Filistin için ambulans desteği
Son dakika haber! Memur-Sen'den Filistin için ambulans desteği
Son dakika haber! Memur-Sen'den Filistin için ambulans desteği
Son dakika haber! Memur-Sen'den Filistin için ambulans desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

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