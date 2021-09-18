Son dakika haber: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: 'Genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, evet istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "Genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, evet istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına...

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "Genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, evet istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına adayıyım" "Bu memleket bizim başka memleket yok, memleket gibisi de yok" Memleket Partisi Olağan Kurultayı'nda konuşan MP Genel Başkanı Muharrem...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce : "Genel başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, evet istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına adayıyım"

"Bu memleket bizim başka memleket yok, memleket gibisi de yok"

ANKARA - Memleket Partisi Olağan Kurultayı'nda konuşan MP Genel Başkanı Muharrem İnce, "Genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, evet istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına adayıyım" dedi.

Memleket Partisi, Ankara Spor Salonu'nda 1. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirdi. Kurultayda, Türkiye'nin çok sayıda il ve ilçe teşkilatlarından gelen partililer salonu doldurdu. Sahnede partililere seslenen İnce, önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını ve gençlerin yurt dışında yaşama düşüncelerine değindi.

"Genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, evet istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına adayıyım"

Önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını belirten MP Genel Başkanı İnce, "Genel Başkan iki genel seçimde partiyi birinci parti yapamazsa 45 gün içinde evine geri döner. Genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, 'İstiyor muyum?' Evet istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına adayıyım. Fakat sandığı önümüze koyacağız. Bütün üyelerin önüne sandığı koyacağız. İlerleyen günlerde tartışmalı bir konu oldu. Buna genel başkan karar vermeyecek, MYK'da karar vermeyecek, parti meclisi de karar vermeyecek. Bütün üyelerle referandum yapacağız. Partide demokrasiyi sağlayacağız sonra Türkiye'de demokrasiyi sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Bu memleket bizim başka memleket yok, memleket gibisi de yok"

Olağan kurultayda gençlere seslenen Muharrem İnce, "Son günlerde gazetelerde televizyonda sıkça gençlerin yurtdışına gitmek istediklerini duyuyorum, görüyorum. Gençler, evlatlarım, öğrencilerim hiçbir yere gitmiyoruz. Bu memleket bizim başka memleket yok, memleket gibisi de yok. Bu sokaklar, bu göller, bu ovalar, bu ormanlar bizim. Sokakları biz temizlemezsek kimse temizlemez. Ağaçları biz sulamazsak kimse sulamaz. Umutlarınızı yeşertin hiçbir yere gitmek yok" diye konuştu.

Son dakika haber: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, evet istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına...

Son dakika haber: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, evet istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına...

Son dakika haber: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, evet istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına...

Son dakika haber: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce:
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri
Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu: Açıklıyorum, adayım

Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu: Açıklıyorum, adayım

 Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de toplu açılış töreninde konuştu: (3)

 Muhalefette aday ikilemi! İnce'nin 'Çoklu aday' çıkışına Gelecek Partisi ve Saadet Partisi de sıcak bakmıyor

Muhalefette aday ikilemi! İnce'nin "Çoklu aday" çıkışına Gelecek Partisi ve Saadet Partisi de sıcak bakmıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vahap Seçer Ekrem İmamoğlu
Magazin
Spor Eser Yenenler
Tüm Haberler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Vahap Seçer Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: 'Genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, evet istiyorum, açıklıyorum cumhurbaşkanlığına... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 17:12:33. #1.11#