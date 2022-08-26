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Son dakika haberi: Meksika'yı sel vurdu: 1 ölü

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Son dakika haberler: - Meksika'yı sel vurdu: 1 ölü Meksika'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti.

- Meksika'yı sel vurdu: 1 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın kuzeyinde yer alan Nuevo Leon, Chihuahua ve Veracruz eyaletlerindeki birçok şehirde şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kayması felaketi meydana geldi. Çok sayıda evin sular altında kaldığı sel felaketinde nehirler taştı. Nuevo Leon eyaletinde ise aracıyla nehirden geçmeye çalışan 1 kişi akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, nehrin sığ kısmında bulunan ve normalde de geçit olarak kullanılan bir bölümden kamyonetle geçmeye çalışan adamın, akıntıya kapılarak sürüklendiğini söyledi. Nuevo Leon Sivil Koruma Bakanlığı ekipleri ise bölgede yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda adamın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yetkililer, vatandaşlara yağışlar sırasında bu gibi geçitlerden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Acil durum ilan edildi

Selden etkilenen bir diğer eyalet olan Veracruz'un Nogales şehrinde de onlarca evi su bastı. Şehirde meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Chihuahua eyaletinin Parral şehrinde ise yetkililer 100'den fazla evin sular altında kaldığını bildirdi. Şehirde acil durum ilan edilirken, Meksika ordusunun bölgeye gelerek temizlik ve yardım çalışmalarına destek olduğu bildirildi.

Yağışlar devam edecek

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi'nden yapılan açıklamada şiddetli yağışların ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği duyuruldu. Yetkililer, vatandaşlara sel ve toprak kayması riskine karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sonora Leon 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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