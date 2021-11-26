Son dakika haber... Meksika'nın Sonora eyaletinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Meksika'nın Kuzey sınırındaki Sonora eyaletinde, bir belediye binası yakınında kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalet yetkilileri, polis ve donanma ekiplerinin karşılık verdiği saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, bölge sakinlerini şehir merkezinden uzak durmaya çağırdı.

Saldırının, Miguel Aleman kasabası yakınlarında 14 gizli mezar bulunduğunun açıklanması sonrasında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Yetkililer, kasaba yakınlarındaki bir bölgede, yanmış, çürümüş cesetlerin bulunduğunu ancak kurbanların sayısının henüz belirlenmediğini kaydetti.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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