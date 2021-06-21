Meksika'nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu
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Meksika'nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- Meksika'nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu Meksika'nın Michoacan eyaletinde bulunan ve ülkenin en büyük ikinci gölü olan Cuitzeo Gölü tamamen kurudu.

- Meksika'nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Michoacan eyaletinde bulunan ve ülkenin en büyük ikinci gölü olan Cuitzeo Gölü tamamen kurudu.

Meksika'nın Michoacan eyaletinde bulunan Cuitzeo Gölü tamamen kurudu. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü'nde Fiziki Coğrafya Bölümü araştırmacısı olan Joel Carrillo Rivera konu hakkında yaptığı açıklamada, "Göldeki su seviyesinin azalması sorunu 1990'lı yıllardan beri gündemde ve çevre halkı bu konuda zaten endişeli" ifadelerini kullandı. Çevre sakinleri, gölün yıllar içinde tamamen kuruduğunu aktararak, yetkililerin gölün kurumasına karşı bir önlem almadığını belirtti.

Göl, 1957'de de tamamen kurumuştu

Bir çevre sakini olan Gabriela Rico göldeki su kaybı için, "Hayatım boyunca buradaydım ve göldeki suyun bugün olduğu gibi tükendiğine birkaç kez şahit oldum. Her on yılda bir gölde ciddi kuraklık yaşanıyor. 1957'de göl tamamen kurudu ve sokakları solucanlar bastı, kuraklık sebebiyle de kıtlık oldu" dedi.

Juan Lopez ise "Şu anda göl çok üzgün olmalı, hiç suyu yok, son üç yıldır neredeyse hiç suyu olmadı. Geçen yıl biraz su birikti ancak o da kurudu, resmen uçup gitti. Şimdi ise geride kupkuru bir alan kaldı" dedi.

Uzmanlara göre, Cuitzeo Gölü'nün kurumasının ana nedenleri yağmurların azalması, ormanların yok olması ve çevre kirliliği olarak belirtiliyor. Michoacan Üniversitesi Doğal Kaynakları Araştırma Enstitüsü'nden Alberto Gomez-Tagle Chavez yaptığı açıklamada, göl havzasının birçok bölümünde kaçak su kuyuları ve su depoları bulunduğunu ve gölün su seviyesini koruyabilmesi için yeterli suyu alamadığından hızlıca kuruduğunu belirtti.

Meksika'nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu
Meksika'nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu
Meksika'nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu
Meksika'nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu
Meksika'nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç

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