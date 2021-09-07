Son dakika haber... Meksika'da su basan hastanedeki 16 hasta öldü
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Son dakika haber... Meksika'da su basan hastanedeki 16 hasta öldü

Son dakika haber... Meksika'da su basan hastanedeki 16 hasta öldü
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Meksika'da şiddetli yağış nedeniyle su basan hastanede 16 hasta hayatını kaybetti.

Meksika'da şiddetli yağış nedeniyle su basan hastanede 16 hasta hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, Hidalgo eyaletinde bulunan Sosyal Güvenlik Hastanesi, yoğun yağışlar nedeniyle su baskınına maruz kaldı.

Yetkililer, Tula Nehri'nin taşması sonucu hastanenin dakikalar içerisinde suyla dolduğunu ve elektrik akışının da bozulmasıyla oksijen ekipmanının zarar gördüğünü belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda hastanenin sular altında kaldığı, sağlık personelinin hastaların sedyelerini suyun ortasında hareket ettirmeye çalıştığı görüldü.

Olayda 16 hasta yaşamını yitirdi.

Eyalet genelinde şiddetli yağışlardan en az 39 bin kişinin etkilendiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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