Son dakika haber | Meksika'da su altı boru hattında patlama
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Son dakika haber | Meksika'da su altı boru hattında patlama

01.01.2021 15:56 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:00
Son dakika haber | Meksika'da su altı boru hattında patlama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Meksika'nın Tabasco eyaletindeki Dos Bocas limanı açıklarında su altı boru hattında patlama meydana geldi.

Meksika'nın Tabasco eyaletindeki Dos Bocas limanı açıklarında su altı boru hattında patlama meydana geldi.

Meksika'nın Tabasco eyaletinde Dos Bocas limanı açıklarında su altı boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada, denizin ortasını alevler kapladı. Bölgeye acil durum ekipleri gönderildi. Olaya üç kurtarma ekibine bağlı gemiler müdahale etti. Yerel medya, patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığını ifade ederken, olayda yaralananın olmadığı aktarıldı. Yetkililer, su altı boru hattındaki patlamanın nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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