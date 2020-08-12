Son dakika haber! Meksika'da son 24 saatte 926 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte 926 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
12.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:24
Meksika'da son 24 saatte 926 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 686 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 686 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 492 bin 522 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 926 kişi artarak 53 bin 929'a ulaştı.
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Kaynak: DHA