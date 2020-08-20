Son dakika haber | Meksika'da son 24 saatte 707 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberlerine göre Meksika'da son 24 saatte 707 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
20.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:39
Meksika'da son 24 saatte 707 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 792 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 792 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 537 bin 31 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 707 kişi artarak 58 bin 481'e ulaştı.
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Kaynak: DHA