Son dakika haber | Meksika'da son 24 saatte 707 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika haberlerine göre Meksika'da son 24 saatte 707 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 707 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 792 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 792 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 537 bin 31 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 707 kişi artarak 58 bin 481'e ulaştı.

Kaynak: DHA