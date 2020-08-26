Son dakika haber: Meksika'da son 24 saatte 650 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte 650 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 650 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 916 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 916 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 568 bin 621 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 650 kişi artarak 61 bin 450'ye ulaştı.

Kaynak: DHA