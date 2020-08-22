Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte 504 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika haberi: Meksika'da son 24 saatte 504 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 504 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 928 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 928 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 549 bin 734 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 504 kişi artarak 59 bin 610'a ulaştı.

Kaynak: DHA