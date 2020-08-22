Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte 504 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Meksika'da son 24 saatte 504 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
22.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:07
Meksika'da son 24 saatte 504 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 928 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 928 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 549 bin 734 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 504 kişi artarak 59 bin 610'a ulaştı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA