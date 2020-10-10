Son dakika haber: Meksika'da son 24 saatte 5 bin 263 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haber: Meksika'da son 24 saatte 5 bin 263 yeni koronavirüs vakası

10.10.2020 10:08 | Son Güncelleme: 10.10.2020 10:12
Son dakika haber: Meksika'da son 24 saatte 5 bin 263 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberler: Meksika'da son 24 saatte 411 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 411 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 263 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 263 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 809 bin 751 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 411 kişi daha artarak 83 bin 507'ye ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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