Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte 455 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 455 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
20.09.2020 09:45 | Son Güncelleme: 20.09.2020 09:49
Meksika'da son 24 saatte 455 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 167 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 167 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 694 bin 121 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 455 kişi artarak 73 bin 258'e ulaştı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA