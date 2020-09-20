Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte 455 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte 455 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 455 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte 455 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
20.09.2020 09:45 | Son Güncelleme: 20.09.2020 09:49

Meksika'da son 24 saatte 455 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 167 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 167 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 694 bin 121 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 455 kişi artarak 73 bin 258'e ulaştı.


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Kaynak: DHA

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