Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte 455 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 455 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 455 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 167 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 167 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 694 bin 121 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 455 kişi artarak 73 bin 258'e ulaştı.

Kaynak: DHA