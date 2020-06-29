Son dakika haber: Meksika'da son 24 saatte 267 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika dünya haberi... Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 267 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 26 bin 648'e yükseldi.
29.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:54
Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 267 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 26 bin 648'e yükseldi.
Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 267 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 26 bin 648'e yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 4 bin 50 artarak 216 bin 852'ye çıktı.
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Kaynak: DHA