Son dakika haber | Meksika'da son 24 saatte 226 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte 226 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 226 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 3 bin 948 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 948 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 560 bin 164 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 226 kişi artarak 60 bin 480'e ulaştı.

Kaynak: DHA