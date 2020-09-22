Son dakika haber | Meksika'da son 24 saatte 204 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Meksika'da son 24 saatte 204 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Meksika'da son 24 saatte 204 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Son dakika haber | Meksika'da son 24 saatte 204 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
22.09.2020 09:39 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:43

Meksika'da son 24 saatte 204 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 2 bin 917 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 2 bin 917 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 700 bin 580 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 204 kişi artarak 73 bin 697'ye ulaştı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mike Pompeo Muharrem İnce Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hazal Kaya Cem Yılmaz Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Okan Buruk Tamer Tuna Jimmy Durmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Meksika'da son 24 saatte 204 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 09:46:21. #1.14#
title