Son dakika haber | Meksika'da son 24 saatte 204 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika haberi: Meksika'da son 24 saatte 204 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 204 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 2 bin 917 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 2 bin 917 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 700 bin 580 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 204 kişi artarak 73 bin 697'ye ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı