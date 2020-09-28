Son dakika haber: Meksika'da son 24 saatte 187 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Meksika'da son 24 saatte 187 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

28.09.2020 09:30 | Son Güncelleme: 28.09.2020 09:33
Son dakika haber: Meksika'da son 24 saatte 187 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Meksika'da son 24 saatte 187 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 187 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 886 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 886 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 730 bin 317 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 187 kişi daha artarak 76 bin 430'a ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Charles Michel Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Cem Yılmaz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Meksika'da son 24 saatte 187 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 09:33:27. #1.14#
title