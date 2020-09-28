Son dakika haber: Meksika'da son 24 saatte 187 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Meksika'da son 24 saatte 187 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 187 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 886 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 886 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 730 bin 317 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 187 kişi daha artarak 76 bin 430'a ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı