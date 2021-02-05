Son dakika haber | Meksika'da Kovid-19 aşısı tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle tepkiler büyüyor

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle halktan tepkiler yükseliyor.

Kovid-19'dan dün 1682 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, aşı sayısının yetersiz olması ve aşı yaptırmak için kayıtların alındığı devlete ait internet sitesinin 3 gün boyunca çalışmaması hükümete yönelik eleştirileri artırdı.

İçişleri Bakanı Olga Sanchez Cordero yaptığı açıklamada, internet sitesinin aşırı yüklenme nedeniyle çökmesinin aşı uygulamalarını etkilemeyeceğini fakat kayıt işlemlerine devam edilebilmesi gerektiğini söyledi.

Cordero'nun açıklamasının ardından sitenin tekrar faaliyete geçtiği ve şu ana kadar yaklaşık yarım milyon kişinin aşı için kayıt yaptırdığı belirtildi.

Meksika hükümetinin Pfizer/BioNTech ve Rusya'dan sipariş ettiği Sputnik V aşılarının şubat ortasına kadar ülkeye ulaşması öngörülmüyor.

Halk protesto gösterileri düzenliyor

Öte yandan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hükümetin restoran ve kafe gibi iş yerlerini kapatmasına karşı protesto gösterileri düzenleniyor.

Başkent Mexico City'deki Devrim Anıtı önünde toplanan yüzlerce yeme-içme sektörü çalışanı, önlükleriyle tencere ve tavalarına vurarak "ya açarız ya da ölürüz" sloganı attı.

Hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 80'i aştığı bildirilen başkentte, ambulans şoförleri çok sayıda kişinin hastanelerde yer bulamadığı için hayatını kaybettiğini belirtti.

Sosyal Güvenlik Enstitüsü, geçen hafta basına yansıyan, devlet hastanesi önünde ölen bir kişinin yakınlarının yardım için yalvardığı görüntülerin incelendiğini ve konuyla ilgili 3 sağlık çalışanı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başkan Kovid-19'u atlattığını açıkladı

Kovid-19'a yakalandığı için 12 gündür karantinada olan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yayınladığı video mesajında, "Testim negatif çıktı. Şu an iyiyim" ifadesini kullandı.

Ülkede, 5 kişide İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un hızlı yayılan türünün tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya