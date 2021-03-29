Son dakika haber! Meksika'da Kovid-19'a bağlı ölümlerin resmi rakamların üstünde olabileceği belirtildi

Gelen son dakika haberine göre Meksika hükümeti tarafından yayımlanan raporda, ülkede yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden yaklaşık 120 bin kişinin resmi rakamlara girmemiş olabileceği belirtildi.

Meksika hükümeti tarafından yayımlanan raporda, ülkede yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden yaklaşık 120 bin kişinin resmi rakamlara girmemiş olabileceği belirtildi.

CNN'in haberine göre, Meksika Sağlık Bakanlığının yayımladığı "Meksika'da İlave Ölüm Oranları" adlı raporda, salgının başından bu yana 321 binden fazla kişinin ölmüş olabileceği öne sürüldü.

Söz konusu raporda sunulan verilere göre, Meksika'daki virüs kaynaklı ölü sayısı Brezilya'daki Kovid-19 ölümlerini geride bıraktı ve Meksika, ABD'den sonra virüsten en çok etkilenen 2. ülke konumuna yükseliyor.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü, raporun ne zaman kamuoyuyla paylaşıldığına ilişkin yorum yapmaktan çekindi.

En son 27 Mart'ta yayımlanan günlük vaka sayılarına ilişkin verilerde, ülke genelinde 201 bin 429 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğinin doğrulandığı bildirilmişti.

Kovid-19 vaka sayılarının derlendiği "Worldometers" internet sitesindeki verilere göre, bugün itibarıyla Meksika'da 2 milyon 226 bin 550 vaka tespit edildi, 201 bin 623 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu verilere göre, Meksika ABD ve Brezilya'dan sonra en çok ölümün yaşandığı üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere