Son dakika haber! Meksika'da huzurevindeki 13 kişinin ihmal sonucu Kovid-19'dan öldüğü iddiası

Son dakika haberlerine göre Meksika'nın Jalisco eyaletindeki bir huzurevinde ihmal nedeniyle 13 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından öldüğü iddia edildi.

Meksika'nın Jalisco eyaletindeki bir huzurevinde ihmal nedeniyle 13 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından öldüğü iddia edildi.

Eyalet İnsan Hakları Komisyonunun açıklamasında, huzurevinde yaşayanların bulunduğu mekanlarda hijyen ve denetim eksikliğinden dolayı 13 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Jalisco Sosyal Yardım Enstitüsü, iddialar üzerine konunun araştırılması için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 588 bin 369 kişi salgına yakalanırken Kovid-19 nedeniyle 137 bin 916 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan