Son dakika haber! Meksika'da her hafta 439 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor
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Son dakika haber! Meksika'da her hafta 439 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor

13.01.2021 05:59 | Son Güncelleme: 13.01.2021 06:02
Son dakika haber! Meksika'da her hafta 439 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Meksika'da çarşamba gününden itibaren haftada 439 bin kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasının hedeflendiği bildirildi.

Meksika'da çarşamba gününden itibaren haftada 439 bin kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasının hedeflendiği bildirildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, yaptığı basın açıklamasında, ülke genelindeki 32 eyalette 1000 kişilik bir ekibin her hafta 439 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapacağını duyurdu.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın ülkeye ulaşmasından bu yana 87 bin kişinin aşılandığına işaret eden Lopez-Gatell, 31 Ocak'a kadar sağlık personelinin aşısını bitirmeyi planladıklarını belirtti.

Meksika hükümeti ile Pfizer arasında 5 Ocak'ta yapılan anlaşmaya göre, ülkede 17 milyon kişinin aşılanması için 34,4 milyon doz aşı anlaşması imzalanmıştı.

Öte yandan Sağlık Risklerine Karşı Koruma Federal Komisyonu'nun (COFEPRIS), Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki vermeyi düşündüğü kaydedildi.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 541 bin 633 kişi salgına yakalanırken Kovid-19 nedeniyle 134 bin 368 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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