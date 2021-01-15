Son dakika haber... Meksika'da eski Savunma Bakanı Cienfuegos, ABD'deki uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarından aklandı
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Son dakika haber... Meksika'da eski Savunma Bakanı Cienfuegos, ABD'deki uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarından aklandı

15.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:02
Son dakika haber... Meksika'da eski Savunma Bakanı Cienfuegos, ABD'deki uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarından aklandı

Son dakika gelişmesine göre Meksika'da mahkeme eski Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos'u, hakkında ABD'de ortaya atılan "uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama" suçlamalarından akladı.

Meksika'da mahkeme eski Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos'u, hakkında ABD'de ortaya atılan "uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama" suçlamalarından akladı.

Meksika Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Cienfuegos'un ABD'de suçlamaları çürütecek kanıtları sunduğunu, bu çerçevede suçlamaların düşürüldüğünü bildirdi.

Cienfuegos, "para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamalarıyla 16 Ekim 2016'da ABD'de gözaltına alınmıştı.

Enrique Pena Nieto'nun devlet başkanı olduğu dönemde 2012-2018'de savunma bakanlığı görevini yürüten 72 yaşındaki Cienfuegos, söz konusu dönemde "H-2" adı verilen uyuşturucu şebekesinin ABD'ye yasa dışı yollardan uyuşturucu madde sokmasına ve bu ticaretten elde edilen kara paranın aklanmasına yardımcı olmakla suçlanmıştı.

Davaya bakan New York Federal Bölge Mahkemesi, Meksika yönetiminin eski Bakan'ın yargılanmasının iki ülke arasındaki adli iş birliğini zedeleyeceğine ilişkin uyarısının ardından, savcılığın talebiyle 18 Kasım'da suçlamaların düşürülmesine karar vermişti.

Meksika Başsavcılığının, delil elde etmenin olanaksızlığını öne sürerek davayı teknik gerekçelerle reddetmek yerine, eski Bakanı soruşturmayı mahkemeye taşımadan aklamayı tercih etmesi dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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