Son dakika haber! Meksika'da bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar 8 kişiyi öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Meksika'da bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar 8 kişiyi öldürdü

Son dakika haber! Meksika'da bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar 8 kişiyi öldürdü
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar, 8 kişiyi öldürdü.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar, 8 kişiyi öldürdü.

Meksika basınında çıkan habere göre, Irapuato ilçesine bağlı Santa Maria semtinde, silahlı oldukları öğrenilen 3 kişi bir evde parti düzenlendiği sırada baskın yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, 1'i kadın 8 kişinin cesedine ulaştı.

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, saldırganların 3 kişi olduğu ve olayın hemen ardından kırmızı bir kamyonetle kaçtıkları belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Guanajuato eyaleti, ülkede silahlı çetelerin varlığının en yoğun görüldüğü yerlerden biri olarak geçiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Berdan Mardini Yılmaz Erdoğan
Spor Caner Erkin Hakan Reçber Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Meksika'da bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar 8 kişiyi öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 07:39:31. #1.15#

title