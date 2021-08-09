Son dakika haber! Meksika'da bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar 8 kişiyi öldürdü
Son dakika haberleri: Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar, 8 kişiyi öldürdü.
Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar, 8 kişiyi öldürdü.
Meksika basınında çıkan habere göre, Irapuato ilçesine bağlı Santa Maria semtinde, silahlı oldukları öğrenilen 3 kişi bir evde parti düzenlendiği sırada baskın yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, 1'i kadın 8 kişinin cesedine ulaştı.
Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, saldırganların 3 kişi olduğu ve olayın hemen ardından kırmızı bir kamyonetle kaçtıkları belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Guanajuato eyaleti, ülkede silahlı çetelerin varlığının en yoğun görüldüğü yerlerden biri olarak geçiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan