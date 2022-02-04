Son dakika haber: Meksika'da bir evde 8 kişi vurularak öldürüldü - Haberler
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Son dakika haber: Meksika'da bir evde 8 kişi vurularak öldürüldü

AA, Sinan Doğan - Güncel
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Son dakika haber: Meksika'da bir evde 8 kişi vurularak öldürüldü

Son dakika habere göre Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde kafalarına kurşun sıkılmış halde 8 ceset bulundu.

Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde kafalarına kurşun sıkılmış halde 8 ceset bulundu.

Meksika basınında çıkan habere göre, ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, eyalete bağlı Tingüindin kasabasındaki bir evde, kafalarına kurşun sıkılarak öldürülmüş 8 cesetle karşılaştı.

Bölgeye çok sayıda takviye güvenlik gücü sevk edildi.

Uyuşturucu kartelleri arasındaki güç mücadelesinin yaşandığı eyalette, bu tarz toplu katliamlara sık rastlanıyor.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Güvenlik güçleri, Sonora, Güncel, Haber

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