Son dakika haber | Meksika'da belediye başkanına kızan halk, belediye binasını ateşe verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Meksika'da belediye başkanına kızan halk, belediye binasını ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Meksika'da belediye başkanına kızan halk, belediye binasını ateşe verdi

Son dakika haber: Meksika'da belediye başkanına öfkelenen halk, belediye binasını basarak belediye binasını ve binanın önünde bulunan 3 polis aracını ateşe verdi.

Meksika'da belediye başkanına öfkelenen halk, belediye binasını basarak belediye binasını ve binanın önünde bulunan 3 polis aracını ateşe verdi.

Meksika'nın Veracruz eyaletinde yer alan Calcahualco kentinde belediye başkanına öfkelenen halk belediye binasını bastı. Yaklaşık 100 kişiden oluşan grup, belediye başkanının su pompası tamiri çalışmalarını aksatmasını protesto etmek için belediye binasının önüne gelerek, belediye başkanıyla görüşmek istedi. Grup, başkan tarafından reddedilince taş ve sopalarla binayı bastı.

Bazı belediye çalışanlarını darp eden öfkeli kalabalık, ardından belediye binasını ve önündeki üç polis aracını ateşe verdi.

Olayın, vatandaşların yaşadıkları bölgede su pompasının arızalanması sonucu suya ulaşımlarının olmaması ve belediye başkanının söz verdiği halde 110 bin Peso (5 bin 160 dolar) maliyeti olan pompayı tamir etmemesi olduğu ifade edildi. Resmi makamlar, henüz olayla ilgili açıklama yapmadı. - MEXİCO CİTY

Kadıköy'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü

Kadıköy'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü

 Korkunç olay! İntihara teşebbüs eden baba, 12 yaşındaki kızını öldürdü

Korkunç olay! İntihara teşebbüs eden baba, 12 yaşındaki kızını öldürdü

 Eşi tarafından 104 yerinden bıçaklandığı söylenen kadının olayında kürsüye çıkan herkes farklı konuştu

Eşi tarafından 104 yerinden bıçaklandığı söylenen kadının olayında kürsüye çıkan herkes farklı konuştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title