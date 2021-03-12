- Meksika'da akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 11 ölü

- Meksika'da akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 11 ölü Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde akaryakıt tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

- Meksika'da akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 11 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde akaryakıt tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinin başkenti Monterrey'in Salinas Victoria bölgesinde seyir halindeki akaryakıt tankeri ile otobüs kafa kafaya çarpıştı. Feci kazanın ardından otobüs yan yatarken, tanker alev aldı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Eyalet yetkilileri, feci kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Nuevo Leon Sivil Savunma Direktörü Miguel Angel Perales, yaralıların farklı hastanelere kaldırıldığını, tanker şoförünün olay yerinde bulunamadığı bilgisini paylaştı.

Facianın eyalette son 20 yıldır meydana gelen "can kaybı en yüksek kaza" olduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı