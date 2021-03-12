- Meksika'da akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 11 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

- Meksika'da akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 11 ölü

12.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:00

- Meksika'da akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 11 ölü Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde akaryakıt tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

- Meksika'da akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 11 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde akaryakıt tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinin başkenti Monterrey'in Salinas Victoria bölgesinde seyir halindeki akaryakıt tankeri ile otobüs kafa kafaya çarpıştı. Feci kazanın ardından otobüs yan yatarken, tanker alev aldı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Eyalet yetkilileri, feci kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Nuevo Leon Sivil Savunma Direktörü Miguel Angel Perales, yaralıların farklı hastanelere kaldırıldığını, tanker şoförünün olay yerinde bulunamadığı bilgisini paylaştı.

Facianın eyalette son 20 yıldır meydana gelen "can kaybı en yüksek kaza" olduğu ifade edildi.

- Meksika'da akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 11 ölü
- Meksika'da akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 11 ölü
- Meksika'da akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 11 ölü
- Meksika'da akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 11 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Meksika'da akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 11 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 16:08:50. #1.15#
title