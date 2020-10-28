Son dakika haber... Meksika'da 72 milyon dolarlık uyuşturucu taşıyan jete operasyon!
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Son dakika haber... Meksika'da 72 milyon dolarlık uyuşturucu taşıyan jete operasyon!

28.10.2020 10:45 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:49
Son dakika haber... Meksika'da 72 milyon dolarlık uyuşturucu taşıyan jete operasyon!

Son dakika haberler... Meksika ordusu, 72 milyon dolar değerindeki bir buçuk tonluk kokain taşıyan özel jeti ele geçirdi.

Meksika ordusu, 72 milyon dolar değerindeki bir buçuk tonluk kokain taşıyan özel jeti ele geçirdi. 

Meksika silahlı kuvvetleri dün özel bir jetin uyuşturucu taşıdığı ihbarını aldı. Harekete geçen Meksika ordusu, hava sahasını yasadışı geçmeye teşebbüs eden özel jeti inmeye zorladı. Pilotları tutuklayan askeri yetkililerin özel jette bir buçuk ton saf kokain türü uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Yetkililer, uyuşturucunun piyasa değerinin 72 milyon dolar olduğunu ifade etti. Uyuşturucu taşıyan jetin pilotunun tutuklandığı ifade edildi. 


Son dakika haber... Meksika'da 72 milyon dolarlık uyuşturucu taşıyan jete operasyon!

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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