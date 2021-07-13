Son dakika haber... Meksika'da 2018'den bu yana 68 aktivist ve 43 gazeteci öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Meksika'da 2018'den bu yana 68 aktivist ve 43 gazeteci öldürüldü

Son dakika haber... Meksika'da 2018'den bu yana 68 aktivist ve 43 gazeteci öldürüldü
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Meksika'da mevcut yönetim döneminde Aralık 2018'den bu yana 68 insan hakları ve çevre aktivisti ile 43 gazeteci öldürüldü.

Meksika'da mevcut yönetim döneminde Aralık 2018'den bu yana 68 insan hakları ve çevre aktivisti ile 43 gazeteci öldürüldü.

Meksika'da 3 aktivistin bir ay içinde ayrı olaylarda vurularak öldürülmesi üzerine, Meksika İçişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 1478 aktivist ve gazetecinin halen hükümetin koruması altında olduğu ancak bu kapsamdaki 9 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Meksika'da Aralık 2018'den bu yana 68 insan hakları ve çevre aktivisti ile 43 gazetecinin öldürüldüğü kaydedildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, göreve geldiği Aralık 2018'de, ülkedeki gazetecileri koruma sözü vermişti ancak hükümet, verdiği sözü tutamadığı yönünde ciddi eleştiriler alıyor.

Gazeteci ve aktivistleri hedef alan cinayetlerin birçoğunun uyuşturucu kartelleri veya rüşvetçi yetkililer tarafından düzenlendiğine inanılırken cinayet vakalarının çok azı çözülebildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Şentop Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Sertab Erener İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Şenol Güneş Abdullah Avcı Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Meksika'da 2018'den bu yana 68 aktivist ve 43 gazeteci öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 10:20:49. #1.15#

title