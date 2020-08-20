Son dakika haber... Mehmetçikten PKK'ya ağır darbe Son dakika haberleri: Mehmetçiklerin üstün başarısı ile Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait birçok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mehmetçiklerin üstün başarısı ile Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait birçok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyon hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimiz, tespit ettikleri yeni sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirdi. Bulunan silah, mühimmat ve sığınaklar imha edildi."

Ayrıca Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet antitank mühimmatı, 15 adet havan mühimmatı, 1 çuval amonyum nitrat, 12 adet tüp, 1 bidon benzin, 1 adet termal şemsiyenin ele geçirildiği açıklandı. - ANKARA

Kaynak: İHA