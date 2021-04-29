Son dakika haber... Mehmetçik, Türkiye'ye getirdiği Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü
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Son dakika haber... Mehmetçik, Türkiye'ye getirdiği Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü

Son dakika haber... Mehmetçik, Türkiye'ye getirdiği Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Mehmetçik ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Mardin'e getirilen çocuklar doyasıya eğlendi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Mehmetçik ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Mardin'e getirilen çocuklar doyasıya eğlendi.

Harekat bölgesindeki 49. Komando Tugay Komutanlığı tarafından ülkelerindeki savaş nedeniyle mağdur olan çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında hareket bölgesindeki 5 köyden 82 çocuk ve 6 öğretmen, zırhlı araçlarla Kızıltepe ilçesindeki Şehit Çoban Hudut Karakolu bölgesindeki güvenlik noktasına getirildi.

Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ateşleri ölçülen çocuklara maske dağıtıldı.

Çocuklara ilçe merkezinde bir mağazada kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Kovid-19 tedbirlerine uyularak yemek yiyen çocuklar, Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde palyaço ve öğretmenlerle eğlenceli zaman geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara oyuncak ve derslerine yardımcı malzemeler dağıtıldı.

Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezindeki planetaryumda uzay deneyimi yaşayan öğrenciler, uzayda ve gezegenlerin arasında sanal gezintiye çıkarıldı.

"Allah Türk askerini muvaffak etsin ve korusun"

Suriyeli çocuklardan Riyad Hasan İsmail, Türk askerleriyle Türkiye'ye geldiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

İsmail, "Bize hediyeler verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah Türk askerini muvaffak etsin ve korusun." dedi.

Esra Abdülaziz İlhicri, ilk defa Türkiye'ye geldiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Allah Türk askerini korusun, bizlere çok emeği oldu. İlk defa bu kadar mutlu oldum." diye konuştu.

Öğretmenlerden Hinde İsa da çocuklarla etkinlikte yer aldığı için sevinçli olduğunu anlatarak, kendilerine böyle bir fırsat sunulduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Polat da çocukların güzel bir gün geçirmelerine vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

"Mehmetçik ile Suriye'de savaşın en çok etkisini yaşayan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istedik." diyen Polat, çocukların çok eğlendiğini dile getirdi.

Etkinliğin ardından çocuklar ülkelerine uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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