Son dakika haber! Mehmetçik'ten çocuklara yatak ve yorgan yardımı - Haberler
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Son dakika haber! Mehmetçik'ten çocuklara yatak ve yorgan yardımı

Son dakika haber! Mehmetçik'ten çocuklara yatak ve yorgan yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberlerine göre Kayseri Barış Garnizonundan getirilen 40 adet çocuk yatağı ve yorganı, Türk askerleri tarafından Bahar Kalkanı bölgesinde dağıtıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Barış Garnizonundan getirilen 40 adet çocuk yatağı ve yorganı, Türk askerleri tarafından Bahar Kalkanı bölgesinde dağıtıldı.

Bahar Kalkanı bölgesinde, Kayseri Barış Garnizonundan getirilen 40 adet çocuk yatağı ve yorganı "Çocuklar Kendi Yataklarında Yatsın!" sloganıyla Türk askerleri tarafından dağıtıldı.

O anlara dair fotoğrafları ise Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"'Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir.' Mustafa Kemal Atatürk. Bahar Kalkanı bölgesinde, Kayseri Barış Garnizonundan getirilen 40 adet çocuk yatağı ve yorganı 'Çocuklar Kendi Yataklarında Yatsın!' sloganıyla dağıtıldı." - ANKARA

Son dakika haber! Mehmetçik'ten çocuklara yatak ve yorgan yardımı

Son dakika haber! Mehmetçik'ten çocuklara yatak ve yorgan yardımı

Son dakika haber! Mehmetçik'ten çocuklara yatak ve yorgan yardımı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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