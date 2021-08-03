Son dakika haberleri: MSB: "Mehmetçik, arazöz ve iş makinaları ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor"
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Son dakika haberleri: MSB: "Mehmetçik, arazöz ve iş makinaları ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor"

Son dakika haberleri: MSB: 'Mehmetçik, arazöz ve iş makinaları ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in, Milas'taki yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in, Milas'taki yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milas'taki Hava Meydan Komutanlığında görevli Mehmetçik, arazöz ve iş makinaları ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mehmetçiğe ve devletimizin kurum/kuruluşlarına destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi. - ANKARA

Son dakika haberleri: MSB: 'Mehmetçik, arazöz ve iş makinaları ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor'
Son dakika haberleri: MSB: 'Mehmetçik, arazöz ve iş makinaları ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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