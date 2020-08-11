Son dakika haber | Mehmetçiğin dikkati karaca yavrusunun hayatını kurtardı
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Son dakika haber | Mehmetçiğin dikkati karaca yavrusunun hayatını kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Manisa'da Spil Dağı Milli Parkında devriye görevi yapan jandarma personelinin bulduğu yaralı karaca yavrusu, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü teslim edildi.

Son dakika haber | Mehmetçiğin dikkati karaca yavrusunun hayatını kurtardı
11.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:26

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkında devriye görevi yapan jandarma personelinin bulduğu yaralı karaca yavrusu, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü teslim edildi.

Milli Parkta görevli jandarma ekipleri, dün gece Karlık Tepesi yakınlarında devriye görevi yaparken yerde yatan yaralı karacayı fark etti. Ayaklarında kırıklar tespit edilen karacayı karakola götüren ekip, hayvana ilk müdahaleyi yaptı, yiyecek ve su verdi.

Jandarma ekibinin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne teslim ettiği hayvan, tedavisi yapılmak üzere İzmir Doğal Yaşam Parkına gönderildi.

"Daha önce karacaya rastlamadık"

Karacayı bulan Jandarma Astsubay Çavuş Ökkeş Doğan, yol kenarında yatan hayvanı görünce yanına koştuklarını, onu hayatta tutmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı da daha önce Spil Dağında karacaya rastlamadıklarını, fotokapanlarda da bu hayvanların tespit edilemediğini söyledi.

Ernalçacı, "Jandarma ekibimiz, devriyedeki dikkatleri sayesinde hem bir canlının hayatını kurtardı hem de bizi Spil Dağındaki karaca varlığından haberdar etti. Bu sayede Milli Park'ta karaca varlığını tespit etmiş olduk. Doğal ortamlarında yaşayan hayvanlar, sokak hayvanlarına göre daha zinde ve güçlü olmalarına rağmen bu şekilde iki ayağının kırık olması ömrünün çabucak bitmesine neden oluyor." diye konuştu.

Karaca yavrusu tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

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Kaynak: AA

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