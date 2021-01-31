Son dakika haber... Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'ye veda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'ye veda

31.01.2021 23:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:04
Son dakika haber... Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'ye veda

Gelen son dakika haberlerine göre Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye veda etti.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye veda etti.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, milli futbolcunun görüntülerine yer verildi. İrfan Can Kahveci'nin etiketlendiği paylaşımda, "Teşekkürler." ifadesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Mustafa Destici Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Defne Samyeli Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Sofiane Feghouli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa İstifa Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'ye veda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 23:04:43. #1.16#
title