Son dakika haber... Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'ye veda
31.01.2021 23:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:04
Gelen son dakika haberlerine göre Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye veda etti.
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye veda etti.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, milli futbolcunun görüntülerine yer verildi. İrfan Can Kahveci'nin etiketlendiği paylaşımda, "Teşekkürler." ifadesi yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay