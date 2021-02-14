Son dakika haber... Medipol Başakşehir: 2-1

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), İsmail Şencan (xx), Bilal Gölen (xx)

GÖZTEPE: İrfan (xxx) - Gassama (xx) (Dk. 64 Murat x), Atınç (xxx), Alpaslan (xx), Berkan (xx), Nwobobo (xx), Soner (xxx) (Dk.64 Esiti xx), Zulj (xxx) (Dk. 70 Diabate), Cheriff Ndiaye (xxx), Halil (xx) (Dk.87 Tripic), Jahovic (xx) (Dk.87 Titi x)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR : Mert (xx) - Muhammed (xx) (Dk. 63 Rafael x), Duarte (x), Epureanu (xx), Hasan Ali (x), Azubuike (xx), Youssef (x) (Dk. 63 Mehmet Topal x), Berkay (xx), Deniz (xx), Fernandes (x) Dk. 63 Guldbrandsen x), Crivelli (xx)GOLLER: Dk. 24 Soner, Dk. 51 Zulj (P) (Göztepe) - Dk. 59 Deniz (Medipol Başakşehir )SARI KARTLAR: Nwobobo (Göztepe) - Duarte, Hasan Ali (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 25'inci haftasında Göztepe, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Ev sahibinin golleri Soner ve Zulj'den gelirken, Başakşehir'in tek sayısını Deniz kaydetti. Bu sonuçla Göztepe puanını 29'a çıkarırken, Başakşehir 24 puanda kaldı.22'nci dakikada Berkan'ın yerden pasında penaltı noktasında topla buluşan Jahovic gelişine vurdu, kaleci Mert topu çelmeyi başardı.24'üncü dakikada ev sahibi öne geçti. Gassama'nın sağdan kestiği ortaya iyi yükselen Soner'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.33'üncü dakikada Halil soldan ortasına Alpaslan kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı.47'nci dakikada konuk takım gole yaklaştı. Berkay'ın ortasında iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunu İrfan çıkardı, dönen topu önünde bulan Fernandes'in vuruşunda top auta gitti.51'inci dakikada Jahovic, Başakşehir ceza sahası içinde Epureanu'nun müdahalesinin ardında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Zulj, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 2-0.57'nci dakikada Başakşehir ceza sahası karıştı. Halil'in ortasına kafayı vuran Ndiaye'nin kafa vuruşunda top direğe çarpıp Zulj'un önüne düştü. Zulj'un vuruşunde Adis'e çarpan meşin yuvarlağı önünde bulan Soner'in şutunu kaleci Mert topu kornere çeldi.59'uncu dakikada Hasan Ali'nin yerden pasında topla buluşan Deniz'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.86'ınci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guldbrandsen'in şutunda top direğin dibinden auta çıktı.

90+5'inci dakikada Rafael, Ndiaye'ye yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. VAR odasından gelen uyarının ardından Ndiaye'nin ofsaytta olması sebebiyle kart iptal edildi.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI