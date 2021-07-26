Son dakika haber! Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı (2)
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Son dakika haber! Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçladı.

Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçladı.

Son dakika haber! Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı (2)
Son dakika haber! Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı (2)
Son dakika haber! Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı (2)
Son dakika haber! Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haber: Tunus'ta askerler, Meclis Başkanı Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini parlamentoya almadı
Son dakika haber: Tunus'ta askerler, Meclis Başkanı Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini parlamentoya almadı
Son dakika haberleri... Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı
Son dakika haberleri... Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı
Tunus'ta Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı
Tunus'ta Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı
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Son dakika haber! Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı (2) - Haberler
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