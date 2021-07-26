Son dakika haber! Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı (2)

Son dakika gelişmesine göre Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçladı.