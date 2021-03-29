Son dakika haber | MEB: (Kovid-19'la mücadele) Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam...
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Son dakika haber | MEB: (Kovid-19'la mücadele) Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam...

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Son dakika haber | MEB: (Kovid-19'la mücadele) Eğitimde 'yerinde karar' uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam...

Edinilen son dakika haberine göre MEB: (Kovid-19'la mücadele) Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek.

MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek

MEB: (Kovid-19'la mücadele) Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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