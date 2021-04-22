Son dakika haber: MEB'den çocuklara özel "Gazetecik"
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Son dakika haber: MEB'den çocuklara özel "Gazetecik"

Son dakika haber: MEB'den çocuklara özel 'Gazetecik'
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Gazetecik", http://meb.ai/eRg2Ee adresinden erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Gazetecik", http://meb.ai/eRg2Ee adresinden erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "23NisanMutluOlsun" etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Yazıyor, yazıyor... Çocuklarıma özel 23 Nisan gazetemiz Gazetecik, http://meb.ai/eRg2Ee'de yazıyor. Çıktıyla sabaha yatak başuçlarına bırakabilir ya da dijital olarak okuyabilirsiniz. Ben Mardin'deki çocuklarımıza götürüyorum. Bayram bugünden başlasın." ifadelerini kullandı.

Gazetecik'te çocuklar için 23 Nisan'ın önemini anlatan yazılar, eğlenceli etkinlikler ve hikayeler yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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