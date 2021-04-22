Son dakika haber: MEB'den çocuklara özel "Gazetecik"

Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Gazetecik", http://meb.ai/eRg2Ee adresinden erişime açıldı.