Son dakika haber! Mavi ve kahverengi İzmit Körfezi'ni ikiye ayırdı Son dakika haberi: Mavi ve kahverengi İzmit Körfezi'ni ikiye ayırdı Kocaeli'de etkili olan yoğun sağanak yağışları nedeni ile sel suları İzmit Körfezi'ni kahverengiye bürüdü.

Mavi ve kahverengi İzmit Körfezi'ni ikiye ayırdı

KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan yoğun sağanak yağışları nedeni ile sel suları İzmit Körfezi'ni kahverengiye bürüdü. Mavi ve kahverenginin buluştuğu körfez havadan görüntülendi.

Kocaeli'de geçtiğimiz hafta itibari ile etkili olmaya başlayan ve bu hafta da devam eden yağışlar kentin birçok belgesinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Yoğun yağışlar nedeni ile kentin yüksek kesiminden akan sel suları İzmit Körfezi'ne döküldü. Çamurlu sel suları nedeni ile İzmit Körfezi kahverengiye büründü. İzmit ilçesinin kıyı kesimine akan sular nedeni ile denizde farklı görüntüler oluştu. Mavi ve kahverenginin buluştuğu İzmit Körfezi drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA