Son dakika haber | Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan Ali Haydar Bengi için mevlit okutuldu
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Son dakika haber | Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan Ali Haydar Bengi için mevlit okutuldu

Son dakika haber | Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan Ali Haydar Bengi için mevlit okutuldu
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıda şehit olan Ali Haydar Bengi için Diyarbakır'da mevlit okutuldu.

İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıda şehit olan Ali Haydar Bengi için Diyarbakır'da mevlit okutuldu.

Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim ve mevlithanlar tarafından Kürtçe Mevlid-i Şerif okundu.

Programa katılan şehit Bengi'nin kızı Nursena Bengi, bugün çok duygulu ve bir o kadar da gururlu olduklarını belirtti.

Babalarının Allah yolunda şehit olduğunu ifade eden Bengi, "Mavi Marmara gemisi, Filistin'de yaşanan duruma bir uyanıştır. Bir yardım gemisi olmasından ziyade Müslümanların uyanışıdır. Babam gemiye gitmeden önce tamamen yardım amaçlı, Filistin'de babasız kalan çocuklara yardım amaçlı yola koyuldu. O gemi silah ya da bomba taşımadı, o gemi sadece ümmetin yüreği ile yola çıkan bir gemiydi." dedi.

Gemide İsrailli yardımseverlerin de olduğunun altını çizen Bengi, böyle bir saldırının gerçekleşeceğini o zaman düşünmediklerini dile getirdi.

Bengi, Müslümanlar olarak her geçen gün daha da güçlendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Filistin davasını daha da omzumuza yük ettik. Bu sancağı da her zaman taşımaya devam edeceğiz inşallah. Filistin davasının her bir birey için önemli kılınması ve Mavi Marmara davasının da Filistin davasını taşımamız için aslında bize bir dayanak olması gerektiğini, Mavi Marmara şehitlerinin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini söyleyebilirim. 20 yıl, 30 yıl geçse de bizler onları unutmayalım. Filistin özgür olana dek de mücadelemizi sürdürelim inşallah."

Mevlit programına çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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