Son dakika haber! Massachusetts'te koronavirüs salgını döneminde aile içi şiddet iki kat arttı Son dakika haberlerine göre ABD'de Radiology adlı akademik dergide yayınlanan araştırmada, Massachusetts eyaletinde aile içi şiddetin koronavirüs salgını döneminde iki katına çıktığı ortaya çıktı.

ABD'de Radiology adlı akademik dergide yayınlanan araştırmada, Massachusetts eyaletinde aile içi şiddetin koronavirüs salgını döneminde iki katına çıktığı ortaya çıktı.

Yapılan araştırma, 2017-2019 yılları arasındaki ve salgın dönemindeki verilerinin karşılaştırılmasını kapsıyor. Dergide yayınlanan sonuçlara göre, Massachusetts eyaletinde aile içi şiddetin salgın döneminde daha da arttığı ifade ediliyor. Verilerde, aile içi şiddet sonucu yaralanmalarda 2017-2019 yılları arasında 16 vaka görülürken; 2020 yılında bu kişilerin sayısının 28'e yükseldiği belirtildi. Aile içi şiddet mağdurlarında ağır yaralanma olayları 2017-2019 yılları arasında kişi başına yüzde 0.4, 2020 yılında ise yüzde 1.8 olarak kaydedildi. Öte yandan, koronavirüs salgını döneminde aile içi şiddette boğma, bıçaklama ve silah kullanımının iki katı arttığı belirtildi.

Kaynak: DHA