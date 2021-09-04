Son dakika haber... Maskesinde uyuşturucu gizleyen şüpheli, polisin dikkatiyle yakalandı
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Son dakika haber... Maskesinde uyuşturucu gizleyen şüpheli, polisin dikkatiyle yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Maskesinde uyuşturucu gizleyen şüpheli, polisin dikkatiyle yakalandıAYDIN'ın Efeler ilçesinde, pandemi nedeniyle takılan maskenin içinde uyuşturucu gizleyen şüpheli, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Maskesinde uyuşturucu gizleyen şüpheli, polisin dikkatiyle yakalandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, pandemi nedeniyle takılan maskenin içinde uyuşturucu gizleyen şüpheli, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kent Meydanı yakınlarında meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Gözaltı Müdahale Timi (GMT) ekipleri, kent merkezinde yürüyen maskesiz bir kişinin maske taktığını görünce şüphelenerek durdurdu. S.B. (29) isimli kişinin üzerinde arama yapan ekipler, maske içerisinde bir miktar bonzai ele geçirirken, şüpheli gözaltına alındı. S.B.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Son dakika haber... Maskesinde uyuşturucu gizleyen şüpheli, polisin dikkatiyle yakalandı
Son dakika haber... Maskesinde uyuşturucu gizleyen şüpheli, polisin dikkatiyle yakalandı
Son dakika haber... Maskesinde uyuşturucu gizleyen şüpheli, polisin dikkatiyle yakalandı
Son dakika haber... Maskesinde uyuşturucu gizleyen şüpheli, polisin dikkatiyle yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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